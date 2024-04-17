Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
11°
Чтв, 18
Птн, 19
19°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
1 806
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 249
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
26 519
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
29 710
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Прокуратура Рязани заставила подрядчика завершить ремонт дома на улице Пушкина
Жильцы вернулись в свои квартиры.

Прокуратура Рязани заставила подрядчика завершить ремонт дома на улице Пушкина. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Ключи рязанцам должны были выдать в феврале, но работы по восстановлению не были закончены. Жильцы направили обращение в прокуратуру.

«Надзорное сопровождение продолжалось до полного устранения недостатков и сдачи готовых квартир, с гражданами проводились персональные беседы и выезды по вопросам устранения недостатков, принятые меры реагирования позволили добиться успешного завершения строительных работ и восстановления прав жильцов указанного дома», -прокомментировала исполняющая обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарья Данилова.

В доме полностью провели внутреннюю отделку квартир и лестничных пролетов, поменяли все окна и двери. Подрядчик должен благоустроить придворовую территорию, отмостку и цокольный этаж.

Напомним, в феврале мэрия сообщила о завершении внутренних работ в доме на улице Пушкина.