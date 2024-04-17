Прокуратура Рязани заставила подрядчика завершить ремонт дома на улице Пушкина

Жильцы вернулись в свои квартиры.

Прокуратура Рязани заставила подрядчика завершить ремонт дома на улице Пушкина. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Ключи рязанцам должны были выдать в феврале, но работы по восстановлению не были закончены. Жильцы направили обращение в прокуратуру.

«Надзорное сопровождение продолжалось до полного устранения недостатков и сдачи готовых квартир, с гражданами проводились персональные беседы и выезды по вопросам устранения недостатков, принятые меры реагирования позволили добиться успешного завершения строительных работ и восстановления прав жильцов указанного дома», -прокомментировала исполняющая обязанности старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарья Данилова.

В доме полностью провели внутреннюю отделку квартир и лестничных пролетов, поменяли все окна и двери. Подрядчик должен благоустроить придворовую территорию, отмостку и цокольный этаж.

Напомним, в феврале мэрия сообщила о завершении внутренних работ в доме на улице Пушкина.