Песков: у Кремля нет планов по блокировке YouTube в России

Сложности в работе сервиса связаны с техническими проблемами.

У Кремля нет планов по блокировке YouTube в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, планов таких не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, проблемы с работой видеохостинга носят технический характер. Предположительно они произошли из-за оборудования, которое не обновляли два года.

Также он не исключил, что российские компании и ведомства обращались к представителям интернет-площадки с просьбой об исправлении работы видеохостинга. По словам Пескова, «диалог идет». Однако проблема заключается также в том, что компания Google заняла антироссийскую позицию.

Напомним, ранее стало известно, что работу YouTube в России будут замедлять с 12 июля.