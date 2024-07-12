Mash: работа YouTube в России ухудшится

Причиной замедления работы сервиса стали технические проблемы на оборудовании компании Google.

Работу YouTube в России будут замедлять с 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной замедления работы сервиса стали технические проблемы на оборудовании компании Google.

«Трафика стало больше, а инфраструктура в стране не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Скорость загрузки и качество воспроизведения видео будут ухудшаться», — отметили в сообщении.