Mash: работа YouTube в России ухудшится
Причиной замедления работы сервиса стали технические проблемы на оборудовании компании Google.
Работу YouTube в России будут замедлять с 12 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной замедления работы сервиса стали технические проблемы на оборудовании компании Google.
«Трафика стало больше, а инфраструктура в стране не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Скорость загрузки и качество воспроизведения видео будут ухудшаться», — отметили в сообщении.