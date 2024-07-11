В Рязанской области пропала 84-летняя Нина Синицина

Местоположение жительницы поселка Молодежный Милославского района неизвестно с 10 июля.

В Рязанской области пропала 84-летняя Нина Синицина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местоположение жительницы поселка Молодежный Милославского района неизвестно с 10 июля.

Приметы: рост 150 см, волосы седые, кисти рук сведены

Одежда: малиновый платок на голове, синее платье с желтыми цветами, тапки черного цвета в сетку.

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.