В Рязанской области пропала 84-летняя Нина Синицина
Местоположение жительницы поселка Молодежный Милославского района неизвестно с 10 июля.
В Рязанской области пропала 84-летняя Нина Синицина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Местоположение жительницы поселка Молодежный Милославского района неизвестно с 10 июля.
Приметы: рост 150 см, волосы седые, кисти рук сведены
Одежда: малиновый платок на голове, синее платье с желтыми цветами, тапки черного цвета в сетку.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: