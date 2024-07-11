Российские абитуриенты стали чаще подавать заявки на обучение онлайн

Всего через Госуслуги поступило более 1 миллиона обращений.

Российские абитуриенты стали чаще подавать заявки на обучение онлайн. Об этом сообщили в Минцифры.

Всего будущие студенты использовали сервис «Поступление в вуз онлайн» от портала «Госуслуги» более 1 млн раз, что на 100 тысяч больше, чем за этот же период 2023 года.

«В этом году на пике портал обрабатывал до 16 тысяч заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что система легко справляется с нагрузкой, никаких сбоев со стороны портала за все время зафиксировано не было.

В личном кабинете «Госуслуг» все поля в заявлении о результатах ЕГЭ, льготах, состоянии здоровья и индивидуальных достижениях заполняются автоматически, напомнили в Минцифры. Такой функцией в этом году воспользовалось в 5 раз больше абитуриентов, чем в прошлом, — 50% всех поступающих с помощью портала.

Конкурсные списки появятся на «Госуслугах» до 27 июля, прием заявлений продлится до 25 июля.