В Москве на водоеме столкнулись катер и гидроцикл

В Москве на водоеме столкнулись катер и гидроцикл. Об этом в среду, 10 июля, сообщил. Инцидент произошел на Химкинском водохранилище недалеко от дома № 43а по Ленинградскому шоссе. В результате происшествия два человека получили различные травмы. Они отказались от госпитализации. Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.