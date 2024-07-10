В Москве на водоеме столкнулись катер и гидроцикл. Об этом в среду, 10 июля, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел на Химкинском водохранилище недалеко от дома № 43а по Ленинградскому шоссе. В результате происшествия два человека получили различные травмы. Они отказались от госпитализации. Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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