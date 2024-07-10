В ДТП с машиной реанимации в Рязани пострадали водитель и три медработника

Авария произошла в среду, 10 июля, вблизи дома № 29 по улице Есенина. Автомобиль реанимации, под управлением 33-летнего рязанца, столкнулся с Kia Rio, под управлением 53-летнего местного жителя.

В ДТП с машиной реанимации в Рязани пострадали водитель и три медработника. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла в среду, 10 июля, вблизи дома № 29 по улице Есенина. Автомобиль реанимации, под управлением 33-летнего рязанца, столкнулся с Kia Rio, под управлением 53-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и три медработника. Их госпитализировали.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.