В 13 населенных пунктах Рыбновского района до 26 июля отключат газ
Это связано с ремонтными работами на ГРС «Захарово».
В 13 населенных пунктах Рыбновского района до 26 июля отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 08:00 15 июля до 08:00 26 июля газа не будет в следующих населенных пунктах Рыбновского района:
- деревня Бараково;
- село Большое Жоково;
- деревня Верейкино;
- село Калиновка;
- деревня Козловка;
- поселок Комсомольский;
- деревня Малое Жоково;
- деревня Малышево;
- поселок Пионерский;
- деревня Сапково;
- деревня Свистово;
- деревня Сливково;
- село Токарево.
Отключение связано с ремонтными работами на ГРС «Захарово».