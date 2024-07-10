В 13 населенных пунктах Рыбновского района до 26 июля отключат газ

Это связано с ремонтными работами на ГРС «Захарово».

В 13 населенных пунктах Рыбновского района до 26 июля отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 08:00 15 июля до 08:00 26 июля газа не будет в следующих населенных пунктах Рыбновского района:

деревня Бараково;

село Большое Жоково;

деревня Верейкино;

село Калиновка;

деревня Козловка;

поселок Комсомольский;

деревня Малое Жоково;

деревня Малышево;

поселок Пионерский;

деревня Сапково;

деревня Свистово;

деревня Сливково;

село Токарево.

Отключение связано с ремонтными работами на ГРС «Захарово».