Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда

Похитительницу поймали, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К правоохранителям обратился 34-летний житель Рязани и сообщил, что из подъезда его дома пропал велосипед. Заявитель рассказал, что накануне вечером припарковал его без противоугонных приспособлений, а утром транспортного средства на месте не было.

Оперативники опросили жителей ближайших домов и выяснили, что накануне на улице видели женщину на велосипеде, похожем на похищенный. По приметам удалось быстро установить, что к хищению причастна 42-летняя рязанка. Она проживает в одном доме с заявителем. Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу.

По предварительной информации, женщина в последнее время злоупотребляла спиртным. Она увидела велосипед без противоугонных систем и забрала его, чтобы сбыть случайному знакомому.

В отношении похитительницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.