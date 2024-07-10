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Рязанская студентка поделилась впечатлениями о «Зелёном саде»

Мария Тарубарова рассказала о своей работе в компании. Маша — молодой и перспективный сотрудник. Она прошла практику и работает на должности помощника инженера отдела капитального строительства.

«Я помогаю с чертежами, выезжаю на объекты. Была в Жуковском на строительстве ЖК „Гранд Комфорт“, в Рязани на улице Быстрецкой, где строится „Еврокласс-4“. Также ездила в Приокский на улицу Медицинскую, где возводят Skyline-2. Мне было интересно наблюдать за процессом строительства, видеть, как постепенно растет жилой дом, где вскоре поселятся люди», — рассказала Мария.

Отец девушки много лет трудится крановщиком. А сама она через год окончит технологический колледж, где учится по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После получения диплома Маша намерена остаться в «Зелёном саде».

«Это хороший коллектив, практический опыт. Ведь только сидя за партой, настоящим инженером не станешь! Мой первый самостоятельный чертеж — вентиляционная система подвала в ЖК Skyline-2. Было приятно, что серьезных замечаний по нему коллеги не сделали», — поделилась молодая сотрудница.

Мария призналась, что в будущем надеется на продвижение по карьерной лестнице.