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Рязанца осудят за избиение знакомого
Уголовное дело направили для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за избиение знакомого. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2023 в ходе распития спиртных напитков между 48-летним обвиняемым и его знакомым возник словесный конфликт. На фоне алкогольного опьянения фигурант нанес потерпевшему удары по голове, от чего последний потерял сознание.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Он признал вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.