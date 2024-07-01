Новый российский ледокол назвали в честь рязанского воеводы

Отмечается, что ледокол, являющийся модернизированной версией судна «Илья Муромец», успешно прошел государственные испытания.

Новый российский ледокол назвали в честь рязанского воеводы. О завершении его строительства рассказали в пресс-службе «Трансмашхолдинга».

Судостроительная компания «Алмаз» завершила строительство нового дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат», названного в честь легендарного рязанского воеводы.

Отмечается, что ледокол, являющийся модернизированной версией судна «Илья Муромец», успешно прошел государственные испытания.

Его отличительной особенностью стали дизель-генераторы коломенского производства, которые, по словам производителя, по своим техническим характеристикам не уступают передовым зарубежным аналогам. При этом они обладают большим ресурсом и требуют меньших затрат на обслуживание и ремонт.