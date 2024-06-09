Митрополит Марк заявил, что мигрантам много позволено в России

По его словам, существует дисгармония и диспропорция в отношении мигрантов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире программы «Образ» на радио «Логосъ Рязань» ответил на вопрос рязанки, как православные люди должны относиться к мигрантам.

По его словам, существует дисгармония и диспропорция в отношении мигрантов.

«Им слишком много позволено здесь [в России], чего не позволено русским в других странах. И это ненормально. Это неправильно. Должна быть нормальная законодательная база, которая поставит мигрантов на свои места», — заявил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Отвечая на вопрос о любви и уважении к мигрантам, он сказал, что положительное отношение к ним возникает после определенных поступков.

«Каждый из мигрантов — человек… Часто иду здороваюсь с рабочими, которые в Кремле метут двор и заботятся о благолепии… [Они] положительные, добросовестные, трудолюбивые. Полюбить как… На основании примеров, когда мы видим человека в жизни, видим его положительные черты. Тогда возникает уважение и какая-то любовь», — добавил он.