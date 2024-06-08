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Малков: мы постарались максимально использовать возможности ПМЭФ
Губернатор Павел Малков подвел итоги работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков подвел итоги работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Малков подчеркнул, что у делегации региона на ПМЭФ-2024 была насыщенная работа, состоялись важные встречи, реализованы все предварительные договоренности, подписаны значимые соглашения, направленные на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы региона.

«ПМЭФ дает огромные возможности, и мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области. Делегация отработала эффективно. Обсудили целый ряд важных вопросов с федеральными руководителями, представителями общественных организаций. Только с инвесторами подписано порядка 15 соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей и ряд других, которые касались самых разных сфер», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на форуме зафиксировали много договоренностей, начиная от вопросов поддержки в благоустройстве муниципалитетов, заканчивая предварительными планами о будущих инвестиционных проектах. Часть уже оформили соглашениями, многие проекты касаются социальной сферы.

Глава региона отметил, что главной задачей остается обеспечение динамичного развития области. Опыт, который изучили на ПМЭФ, будет использован в дальнейшей работе, идей и предложений много.

Малков обратил особое внимание на развитие межрегиональных и международных связей.

«ПМЭФ предоставил возможность пообщаться со всеми нашими стратегическими партнерами из других стран. Широко представлено восточное направление. Например, товарооборот с Китаем у нас вырос на 30% в прошлом году и продолжает динамично расти. Для нас очень важно выстраивать такие отношения, понимать, в каких направлениях, в первую очередь, заинтересованы партнеры. Это позволяет правильно выстраивать контакты рязанского бизнеса с потребителями в Китае и наоборот, видеть, как наш бизнес может сотрудничать с Китаем», — прокомментировал глава региона.

Он отметил огромное количество возможностей для взаимодействия и большой интерес ряда стран к рязанской продукции.

Также на форуме состоялось много встреч и заключено несколько соглашений, реализация которых разнообразит культурную жизнь региона.