Агентство развития бизнеса Рязанской области и СОВЭД подписали соглашение на ПМЭФ

Соглашение дает возможность рязанским товаропроизводителям значительно расширить экспортную географию за счет сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, а также странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

На ПМЭФ-2024 в субботу, 8 июня, состоялось заключение соглашения между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Союзом участников отраслей внешнеэкономической деятельности. Документ подписали директор АРБ Роман Кравчук и председатель СОВЭД Павел Кипарисов.

Соглашение дает возможность рязанским товаропроизводителям значительно расширить экспортную географию за счет сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, а также странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подписанный документ затрагивает сферы торговли и экономики в части поддержки реализации совместных проектов, содействия в продвижении региональной продукции на зарубежные рынки, организации бизнес-миссий и содействии в участии в выставочных проектах и других направлениях.

«Соглашение поможет расширить экспортный потенциал Рязанский области на восточные направления. Совместная работа с СОВЭД поможет укрепить взаимодействие в тех областях, которые представляют взаимный интерес. Уверен, компании нашего региона, чья продукция ценится и распространяется в более чем ста странах мира, привлекут внимание партнеров из Китая, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил директор АРБ Роман Кравчук.