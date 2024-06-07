Убившему двух охотников в Рязанской области огласили приговор

Убийство произошло в апреле 2022 года.

Убийце двух охотников в Клепиковском районе дали 18 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Убийство произошло в апреле 2022 года. Трое мужчин поругались во время охоты в Клепиковском районе. Ночью рязанец убил охотничьим ножом двух приятелей, пока они спали. У одного из убитых было 20 колотых ран, у другого — отрезана голова.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее убийца озвучил свою версию событий. Подробности этой истории вы можете прочитать в нашем сюжете.