Обвиняемый в двойном убийстве в Клепиковском районе заявил о самообороне

По словам родственников погибших, недоверие вызывает то, что мужчина сразу покинул место происшествия.

Обвиняемый в двойном убийстве в Клепиковском районе Руслан Сабиров озвучил версию о самообороне. Об этом сообщили в сюжете телеканала НТВ.

По словам Сабирова, в день происшествия он спал в палатке. Его разбудили крики и шум. Когда Сабиров вышел из спальника, он получил удар ножом. По словам обвиняемого, на него набросился Евгений Лисунов. И все, что ему оставалось, — самообороняться.

Сабиров добавил, что, вырвавшись, он побежал к дороге. Однако потом вернулся на место и обнаружил тела Лисунова и Щеголихина. Как сказал обвиняемый, он пытался оказать им помощь и переворачивал тела.

Как рассказали в сюжете, среди вещественных доказательств, приобщенных к делу, — пятна крови погибших на одежде Сабирова. Но если все было залито кровью, мог ли он не испачкаться, задался вопросом подсудимый.

Родные погибших уверены, что Сабиров, имея профессиональный опыт, подготовил версию о самозащите.

«Вообще, я хотела бы, самого жестокого — это пожизненного наказания… Прямых улик, конечно нет. Все ликвидировано. Человек — с опытом», — сказала мать убитого Щеголихина.

По словам родных, недоверие вызывает то, что Сабиров сразу же покинул место убийства и поехал в Рязань, проехав по пути пост ДПС. И только из дома позвонил сначала коллегам, а потом в полицию. Отмечается, что обвиняемый объяснял это тем, что у него разрядился телефон.

В сюжете уточнили, что Сабирову может грозить либо до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Напомним, двойное убийство произошло в апреле 2022 года в Клепиковском районе. Трое мужчин приехали для охоты в общедоступные охотничьи угодья на территории Клепиковского района. Там они разбили временный лагерь, установили палатки и начали готовить еду, и распивать алкоголь.

Внезапно между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес двум приятелям многочисленные ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемым оказался сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

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