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Рязанская область на ПМЭФ-2024 вошла в топ-5 лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России
За последний год в регионе удалось снизить бюрократию и обеспечить поддержку инвесторам.

На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 7 июня, Агентством стратегических инициатив представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Рязанская область отмечена в числе пяти лидеров динамики рейтинга. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Аналитики оценивали усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляли лучшие практики.

Глава Рязанской области поблагодарил Агентство стратегических инициатив и отметил, что такой рейтинг очень информативен и помогает регионам эффективнее работать, улучшать инвестклимат.

«Национальный рейтинг — прекрасная система координат, где мы видим как развиваемся, как двигаемся, где слабые стороны, на которые нужно дополнительно обратить внимание. Стремимся идти навстречу бизнесу и становиться лучше. Обязательно продолжим эту важную работу», — сказал Павел Малков.

«Регионы, поднявшиеся в рейтинге, делают очень мощные шаги вперед. Важно мерить себя не только внутри страны, но и как мы выглядим на общемировом уровне. Потому что Россия должна быть первой, стремиться быть лучшей во всем. Будем двигаться вперед», — отметил заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин.

За последний год в Рязанском регионе удалось снизить бюрократию в работе с инвесторами, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого проекта в режиме «одного окна». Так, время согласования проектов сокращено за прошлый год на 30%, повышена оперативность в вопросах присоединения к инженерным сетям, упрощены процедуры получения кредитных ресурсов.

Губернатору Павлу Малкову на презентации вручили диплом и памятный знак.