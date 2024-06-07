Фигуранта дела «Сети» * оправдали по одному из убийств под Рязанью

Максима Иванкина, осужденного по делу «Сети» * и убийству двух человек, оправдали по одному из них. Ему смягчили приговор на один год.

Фигуранта дела «Сети» * оправдали по одному из убийств под Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Максима Иванкина, осужденного по делу «Сети» * и убийству двух человек, оправдали по одному из них. Ему смягчили приговор на один год.

По данным канала, Иванкина оправдали по убийству Артема Дорофеева.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец убили 19-летнюю Левченко и 21-летнего Дорофеева после того, как все четверо уехали из Пензы. Они пошли на убийство, потому что боялись, что Левченко и Дорофеев могут сдаться полиции (всех четверых разыскивали за торговлю наркотиками).

Напомним, в феврале Иванкина приговорили к 24 годам колонии.

*дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической