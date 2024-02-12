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В Рязани вынесли приговор фигуранту дела «Сети» * Максиму Иванкину
Судья областного суда приговорил Максима Иванкина к 18 годам в исправительной колонии строго режима и ограничению свободы в полтора года после освобождения.

В понедельник, 12 февраля, в рязанском областном суде вынесли приговор фигуранту дела «Сети"* и обвиняемому в двойном убийстве под Рязанью Максиму Иванкину. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Прокуратура запросила для Иванкина 25 лет колонии строго режима и два года ограничения свободы по освобождению. Срок будет отсчитываться с момента задержания в 2017 году. Присяжные заседатели также признали виновным его.

До начала заседания с журналистами Иванкин вел себя агрессивно и нервно. Общаться не стал.

Суд признал Иванкина виновным и приговорил его к 24 годам, из которых он проведет в колонии строго режима 18 лет. Также ему ограничат свободу после освобождения на срок в полтора года. В пользу семьи Левченко взыскать 4 млн рублей и Дорофеева 2 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее появилось расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети» *. Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные останки под Рязанью принадлежат девушке.

*дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической