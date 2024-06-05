В Минздраве заявили о заинтересованности в снижении цен на лекарства

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве заявили о заинтересованности в снижении цен на современные лекарства. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Ценовая политика доступности лекарственных препаратов и технологий имеет значение, особенно тогда, когда мы проходим период модернизации и инновации системы здравоохранения», — заявил министр.

Он отметил, что снизить цены на препараты не позволяет стоимость разработки высокотехнологичных лекарств и техники.