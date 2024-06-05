Российский космонавт побил мировой рекорд

Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налет которого превысил 1 тысячу суток.

Российский космонавт побил мировой рекорд. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на «Роскосмос».

Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налет которого превысил 1 тысячу суток.

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежал российскому космонавту Геннадию Падалке.

Первый космический полет Кононенко совершил в 2008 году, второй — в 2011—2012 годах, а третий и четвертый — в 2015-м и 2018-2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.