Новости Рязани за 5 июня 2024 год

МЧС: в рязанском ТЦ «Лань» не было пожара

В ведомстве отметили, что вызов в торговый центр оказался ложным.

В рязанском ТЦ «Лань» не было пожара. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что вызов в торговый центр оказался ложным. Ранее сообщалось, что в здании произошел пожар.

Путин назвал возможные сроки окончания СВО

Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.

Путин раскрыл условия окончания СВО. Об этом он сообщил на ПМЭФ-2024, его цитирует РИА Новости. Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие. Президент также подчеркнул, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.

Путин рассказал о потерях ВС России на фронте

По словам президента, потери России в разы меньше, чем Украины.

Путин ответил на вопрос о потерях ВС России на фронте. Об этом он рассказал на ПМЭФ-2024, его цитирует URA.ru. По словам президента, потери России в разы меньше, чем Украины. Он рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских. «ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 1 к 5», — сказал президент.

Блогер Wylsacom оценил рязанский общественный транспорт

Соответствующий видеоролик появился на его YouTube-канале, на который подписаны более 11,5 млн человек.

Блогер Wylsacom оценил рязанский общественный транспорт. Соответствующий видеоролик появился на его YouTube-канале, на который подписаны более 11,5 млн человек. В своем ролике снял блоге путешествует по городам России на общественном транспорте. Первой точкой в его путешествии стала Рязань. Wylsacom прокатился на рязанских автобусах и троллейбусах. Блогер отметил, что был наслышан о том, что Рязань является городом технологического контраста и он был готов увидеть разваливающиеся троллейбусы рядом с современной техникой. Он также попытался оформить льготную карту «УмКа» в Почте России, но там заявили, что карты не выдают. «Я ожидал увидеть контраст — я его получил. Очень старые троллейбусы соседствуют с новыми-кайфовыми, которые как гибриды могут ехать еще и без рогов на собственной тяге», — рассказал Wylsacom. Также блогер похвалил городские автобусы, при этом упомянув, что есть еще старые маршрутки и странные «ПАЗики».

В Рязанской области трое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Высший балл на ЕГЭ по химии набрали школьники из Рыбновского, Скопинского и Ермишинского районов.

В Рязанской области трое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает ИД «Пресса». По данным издания, высший балл на ЕГЭ по химии набрали школьники из Рыбновского, Скопинского и Ермишинского районов. Также выпускница из Кадомского района набрала на экзамене 99 баллов.

СК прокомментировал гибель молодого человека на Борковском карьере

Личность погибшего устанавливается.

СК проводит проверку после смерти молодого человека на Борковском карьере. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе ведомства. «Московским МСО Рязани устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого спасатели извлекли из 2-го Борковского карьера», — отметили в сообщении. Личность погибшего устанавливается. Ранее появилось видео с места.

Автомобиль сбил самокатчика на пешеходом переходе

На кадрах видно, что молодого человека сбили на пешеходном переходе.

Автомобиль сбил самокатчика на пешеходом переходе. Видео опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани». На кадрах видно, что молодого человека сбили на пешеходном переходе. «Радует, что никто не остался равнодушным, столько людей бросились помогать, несмотря на всеобщую нелюбовь к электросамокатам», — отметил автор поста.

В Рязани на карьере утонул человек

По данным регионального ГУ МЧС, тело молодого человека извлекли из 2-го Борковского карьера.

В Рязани на карьере утонул человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани». Трагедия произошла в среду, 5 июня. По данным регионального ГУ МЧС, тело молодого человека извлекли из 2-го Борковского карьера. Подробности трагедии пока неизвестны. Ранее в Рязанской области утонул 14-летний ребенок. Позже гибель мужчины прокомментировал рязанский СК.

Производитель систем вентиляции стал резидентом индустриального парка «Рязанский»

Производитель систем вентиляции стал резидентом индустриального парка «Рязанский». Соглашение о сотрудничестве подписали 5 июня руководители «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и ООО «Атмосфера» Артем Таран на площадке Петербургского международного экономического форума-2024. К реализации проекта на территории флагманской площадки региона инвестор планирует приступить уже в этом году. Новый завод будет производить комплексные энергоэффективные решения для индивидуальной вентиляции жилых помещений в многоквартирных домах, на его базе также откроют научно-исследовательский институт. С созданием комплекса рязанцы получат возможность трудоустройства по 200 вакансиям. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объем инвестиций составит 350 млн рублей из собственных средств компании и денежного гранта от Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» по энергоэффективности проходит защиту в инновационном центре «Сколково». Индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» — территория с преференциальным режимом деятельности для предприятий, сетью автодорог и железнодорожных путей, инженерных коммуникаций. На площади более 560 га локализовались 17 резидентов и пользователей инфраструктуры. Общий объем инвестиций по их проектам составляет около 43 млрд рублей. Предоставление услуг управляющей компании обеспечивает АО «Корпорация развития Рязанской области».

В России подорожал картофель

По словам эксперта, за прошлый год стоимость молодого картофеля в России выросла на 15,5%.

В России подорожал картофель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Константина Калугина. По его словам, за прошлый год стоимость молодого картофеля в России выросла на 15,5%. Резкий взлет произошел в мае 2024 года, когда продукт стал дороже на 13%. По его словам, рост цен связан с сокращением поставок из Египта.

В России хотят запретить рекламу в запрещенных социальных сетях

Отмечается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

В России хотят запретить рекламу в запрещенных социальных сетях. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на депутата Антона Горелова. Отмечается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму. По его словам, документ запретит для юридических и физических лиц рекламные интеграции в заблокированных в стране соцсетях.

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на женщину с ножом

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на женщину с ножом. Об этом сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 5 июня в частном доме в поселке Комарово. Женщину госпитализировали с ранениями. Нападавшие скрылись, их ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани загорелся ТЦ «Лань»

На месте работают спасатели.

В Рязани загорелся ТЦ «Лань». Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life». На месте работают спасатели. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

В ХМАО в реке нашли труп мужчины