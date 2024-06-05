Новости Рязани за 5 июня 2024 год
В рязанском ТЦ «Лань» не было пожара. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что вызов в торговый центр оказался ложным.
Ранее сообщалось, что в здании произошел пожар.
Путин раскрыл условия окончания СВО. Об этом он сообщил на ПМЭФ-2024, его цитирует РИА Новости.
Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.
Президент также подчеркнул, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.
Путин ответил на вопрос о потерях ВС России на фронте. Об этом он рассказал на ПМЭФ-2024, его цитирует URA.ru.
По словам президента, потери России в разы меньше, чем Украины. Он рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.
«ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 1 к 5», — сказал президент.
Блогер Wylsacom оценил рязанский общественный транспорт. Соответствующий видеоролик появился на его YouTube-канале, на который подписаны более 11,5 млн человек.
В своем ролике снял блоге путешествует по городам России на общественном транспорте. Первой точкой в его путешествии стала Рязань. Wylsacom прокатился на рязанских автобусах и троллейбусах.
Блогер отметил, что был наслышан о том, что Рязань является городом технологического контраста и он был готов увидеть разваливающиеся троллейбусы рядом с современной техникой. Он также попытался оформить льготную карту «УмКа» в Почте России, но там заявили, что карты не выдают.
«Я ожидал увидеть контраст — я его получил. Очень старые троллейбусы соседствуют с новыми-кайфовыми, которые как гибриды могут ехать еще и без рогов на собственной тяге», — рассказал Wylsacom.
Также блогер похвалил городские автобусы, при этом упомянув, что есть еще старые маршрутки и странные «ПАЗики».
В Рязанской области трое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает ИД «Пресса».
По данным издания, высший балл на ЕГЭ по химии набрали школьники из Рыбновского, Скопинского и Ермишинского районов.
Также выпускница из Кадомского района набрала на экзамене 99 баллов.
СК проводит проверку после смерти молодого человека на Борковском карьере. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе ведомства.
«Московским МСО Рязани устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого спасатели извлекли из 2-го Борковского карьера», — отметили в сообщении.
Личность погибшего устанавливается.
Ранее появилось видео с места.
Автомобиль сбил самокатчика на пешеходом переходе. Видео опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
На кадрах видно, что молодого человека сбили на пешеходном переходе.
«Радует, что никто не остался равнодушным, столько людей бросились помогать, несмотря на всеобщую нелюбовь к электросамокатам», — отметил автор поста.
В Рязани на карьере утонул человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Трагедия произошла в среду, 5 июня. По данным регионального ГУ МЧС, тело молодого человека извлекли из 2-го Борковского карьера. Подробности трагедии пока неизвестны.
Ранее в Рязанской области утонул 14-летний ребенок.
Позже гибель мужчины прокомментировал рязанский СК.
Производитель систем вентиляции стал резидентом индустриального парка «Рязанский». Соглашение о сотрудничестве подписали 5 июня руководители «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и ООО «Атмосфера» Артем Таран на площадке Петербургского международного экономического форума-2024.
К реализации проекта на территории флагманской площадки региона инвестор планирует приступить уже в этом году.
Новый завод будет производить комплексные энергоэффективные решения для индивидуальной вентиляции жилых помещений в многоквартирных домах, на его базе также откроют научно-исследовательский институт. С созданием комплекса рязанцы получат возможность трудоустройства по 200 вакансиям.
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
Объем инвестиций составит 350 млн рублей из собственных средств компании и денежного гранта от Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» по энергоэффективности проходит защиту в инновационном центре «Сколково».
Индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» — территория с преференциальным режимом деятельности для предприятий, сетью автодорог и железнодорожных путей, инженерных коммуникаций. На площади более 560 га локализовались 17 резидентов и пользователей инфраструктуры. Общий объем инвестиций по их проектам составляет около 43 млрд рублей. Предоставление услуг управляющей компании обеспечивает АО «Корпорация развития Рязанской области».
В России подорожал картофель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Константина Калугина.
По его словам, за прошлый год стоимость молодого картофеля в России выросла на 15,5%. Резкий взлет произошел в мае 2024 года, когда продукт стал дороже на 13%.
По его словам, рост цен связан с сокращением поставок из Египта.
В России хотят запретить рекламу в запрещенных социальных сетях. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на депутата Антона Горелова.
Отмечается, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму.
По его словам, документ запретит для юридических и физических лиц рекламные интеграции в заблокированных в стране соцсетях.
В Санкт-Петербурге неизвестные напали на женщину с ножом. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 5 июня в частном доме в поселке Комарово. Женщину госпитализировали с ранениями.
Нападавшие скрылись, их ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани загорелся ТЦ «Лань». Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».
На месте работают спасатели.
Информация о пострадавших не поступала.
Подробности уточняются.
В ХМАО в реке нашли труп мужчины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что на берегу обнаружили машина пропавшего и перевернутая лодка.
Проводится проверка.