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Стали известны обстоятельства гибели 14-летнего мальчика в Рязанской области
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стали известны обстоятельства гибели 14-летнего мальчика в Рязанской области. Об этом сообщает региональный СК.

По предварительным данным, 5 июня компания подростков отдыхала у затопленного карьера вблизи деревни Ашуково Касимовского района, которое не предназначено для купания. Во время купания один из несовершеннолетних ушел под воду, друзья не смогли ему помочь.

Тело 14-летнего подростка достали спасатели.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура начала проверку.