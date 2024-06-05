Стали известны обстоятельства гибели 14-летнего мальчика в Рязанской области
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Стали известны обстоятельства гибели 14-летнего мальчика в Рязанской области. Об этом сообщает региональный СК.
По предварительным данным, 5 июня компания подростков отдыхала у затопленного карьера вблизи деревни Ашуково Касимовского района, которое не предназначено для купания. Во время купания один из несовершеннолетних ушел под воду, друзья не смогли ему помочь.
Тело 14-летнего подростка достали спасатели.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура начала проверку.