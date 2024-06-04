Рязанцам рассказали о погоде на 5 июня

Температура воздуха по области ночью составит + 11, +16 градусов, днем +24, +29 градусов.

Рязанцам рассказали о погоде на 5 июня. Прогноз опубликовали специалисты рязанского ЦГМС.

В среду, 5 июня в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит + 11, +16 градусов, днем +24, +29 градусов.