Опубликован прогноз погоды на 1 июля в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами ожидается жара.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 1 июля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов, днем — +28, +33 градуса. Местами ожидается жара.
Ветер северной четверти, 4-9 метров в секунду.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.