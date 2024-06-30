Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
В ближайший час с сохранением до конца суток 30 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его
В ближайший час с сохранением до конца суток 30 июня на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду.
В отдельных районах прогнозируют град.