За неделю в Рязанской области произошло три лесных пожара
Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Рязанской области произошло 7 пожаров общей площадью 2,502 га.
За неделю в Рязанской области произошло три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
По данным министерства, 29 мая произошел пожар на территории ГКУ РО «Солотчинское лесничество». Площадь, пройденная огнем, составила 0,07 га.
30 мая пожар в лесу произошел в Шиловском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 0,32 га.
1 июня горел лес на территории ГКУ РО «Солотчинское лесничество». Огонь прошел 0,07 га.
Все три возгорания произошли из-за человеческого фактора.
Отмечается, что всего с начала пожароопасного сезона в лесах Рязанской области произошло 7 пожаров общей площадью 2,502 га.
Ранее рязанцам напомнили о запрете на посещение лесов во время пожароопасного сезона.