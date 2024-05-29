Рязанцам напомнили о запрете на посещение лесов во время пожароопасного сезона

По данным министерства, в лесах региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Рязанцам напомнили о запрете на посещение лесов во время пожароопасного сезона. Об этом сообщает региональное минприроды.

По данным министерства, в лесах региона сохраняется высокая пожарная опасность. В этот период возгорания могут возникнуть от любого источника огня и распространиться максимально быстро.

«Гражданам запрещается посещение лесов и въезд транспортных средств в леса, за исключением граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам в границах территории лесного фонда», — отметили в сообщении.

Также в минприроды напомнили, что в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов и пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение любых пожароопасных работ на участках, граничащих с лесным фондом.