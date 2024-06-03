В Рязани перенесли сроки завершения строительства школы в Олимпийском городке

Ранее срок завершения строительства школы был назначен на декабрь 2024 года.

В Рязани перенесли сроки завершения строительства школы в Олимпийском городке. Об этом на заседании правительства в понедельник, 3 июня, рассказал министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский.

Малков зачитал комментарии рязанцев, которые поинтересовались, когда откроется школа в Олимпийском городке и будут ли там начальные классы. Василевский отметил, что сроки завершения строительства школы перенесены на 2025 год.

«В школе будут все необходимые помещения и оборудование, в том числе и для обучения детей начальных классов. К 1 сентября 2025 года планируем завершить все строительные работы», — сообщил Василевский.

Малков уточнил, смогут ли дети пойти учиться к 1 сентября 2025 года. Министр образования региона Ольга Щетинкина подчеркнула, что окончательно перенос сроков строительства только утвердили и чтобы дети пошли учиться 1 сентября, завершить работы должны до 20 июля.

Малков попросил Василевского проработать с застройщиком точные сроки завершения работ и «поставить жесткие сроки, но реалистичные».

Ранее срок завершения строительства школы был назначен на декабрь 2024 года.