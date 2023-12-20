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Рязанская мэрия прокомментировала объединение двух школ в Песочне
Как отметили в ведомстве, в данный момент прорабатываются различные варианты. Одним из вариантов мэрия рассматривает создание школы-комплекса, в состав которой будут входить и другие образовательные учреждения.

Рязанская мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо объединение школ № 75 и учреждения в Олимпийском городке.

Как отметили в ведомстве, в данный момент прорабатываются различные варианты. Одним из вариантов мэрия рассматривает создание школы-комплекса, в состав которой будут входить и другие образовательные учреждения.

«Это позволит увеличить потенциал для становления личности ребенка, раскрытия его творческих способностей, расширить спектр выбора направлений для учащихся при переходе в старшую школу, когда начинается профильное обучение. Расширится совокупная материальная база образовательной организации», — говорится в ответе администрации.

Также в мэрии сообщили, что потребность в перевозке детей из школы № 75 в школу в Олимпийском будет определена после комплектования детьми, закрепленных к школе в городке.

Кроме того, в мэрии отметили, что планируемый срок открытия школы назначен на декабрь 2024 года.

Напомним, Виталий Артемов на заседании гордумы сообщил об объединении двух школ.