С 1 июля в Рязани повысят тарифы на отопление и горячую воду

Отмечается, что стоимость отопления 1 квадратного метра общей площади помещений будет определяться в соответствии с установленными удельными нормативами потребления тепловой энергии на отопление.

С 1 июля в Рязани повысят тарифы на отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

С 1 июля в Рязани будут действовать новые тарифы на отопление и горячую воду:

цена за отопление составит 2 980,66 рублей за 1 Гнал;

цена за горячее водоснабжение по закрытой схеме — 226,21 рублей за 1 кубический метр;

цена за горячее водоснабжение по открытой схеме — 286,33 рублей за 1 кубический метр.

Отмечается, что стоимость отопления 1 квадратного метра общей площади помещений будет определяться в соответствии с установленными удельными нормативами потребления тепловой энергии на отопление.