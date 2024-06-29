Кадыров посоветовал Бастрыкину быть «предельно аккуратным», говоря о теракте в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал руководителю СК России Александру Бастрыкину быть «предельно аккуратным», говоря о теракте в Дагестане. По его мнению, председателю Следкома не стоит сравнивать ислам с террором.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — заявил Кадыров.

Ранее Бастрыкин, выступая на молодежном форуме в Санкт-Петербурге, сделал несколько заявлений. Например, выступил за запрет никабов.