Минсельхоз: российский АПК увеличил экспорт продукции на 16%

Более всего выросли поставки на мировой рынок масложировых, мясных и молочных товаров.

Российский АПК увеличил экспорт продукции на 16%. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

«Если говорить об экспорте в физическом выражении, то с начала года он увеличился на 16% и уже превысил 50 млн тонн», — сказала министр.

Она уточнила, что особо активно выросли поставки на мировой рынок масложировой, мясной и молочной продукции. Также ожидается в текущем сезоне рекорд по экспорту пшеницы.

«Впервые в истории мы займем первое место по поставкам ячменя и гороха. Рассчитываем также на рекордный объем экспорта подсолнечного и соевого масла», — добавила она.