ГРПЗ представил электрозарядные станции на выставке «ЭлектроТранс 2024»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) экспонировал на выставке «ЭлектроТранс 2024», которая прошла в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности, зарядные станции для электротранспорта.

На стенде предприятия были представлены три электрозарядные станции (ЭЗС) торговой марки «ФОРА» мощностью 22 кВт, 50 кВт и 150 кВт.

«Рынок электротранспорта и зарядная инфраструктура для него увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день наш модельный ряд составляют десять станций ЭЗС „ФОРА“ постоянного и переменного тока, а также ультрабыстрая станция для зарядки электробусов. Среди экспонатов, представленных на стенде предприятия, настенная электрозарядная станция „ФОРА“ ЭЗС АС-3 мощностью 22 кВт. Она предназначена для установки на наземных и в подземных парковках и осуществляет полную зарядку электромобиля в течение 4-6 часов. Отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным от -30 до +40 °C. Станция также оснащена усиленной антивандальной системой. Отслеживать процесс зарядки пользователи могут через специальное мобильное приложение. Также настенные станции вполне портативны, чтобы стать личным домашним зарядным устройством для электромобиля», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

«ЭлектроТранс» — международная выставка, посвященная всему комплексу вопросов развития электрической мобильности в городах. За 13 лет она стала традиционным местом встречи более 3000 специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто участвует в планировании транспортной сети и перевозке пассажиров городским общественным транспортом.