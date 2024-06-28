CNN: Байден планирует принять участие во втором туре дебатов в сентябре
Представители предвыборного штаба демократа считают, что исход одного тура не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.
Байден планирует принять участие во втором туре дебатов в сентябре. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Представители предвыборного штаба демократа считают, что исход одного тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.
Второй раунд состоится 10 сентября на площадке телекомпании ABC.
Напомним, в США прошли предвыборные дебаты Трампа и Байдена.