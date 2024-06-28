В США прошли предвыборные дебаты Трампа и Байдена

Трамп пообещал, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, но назвал выдвинутые Москвой условия неприемлемыми.

В США прошли предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 24 июня, в США прошли предвыборные дебаты экс-президента Дональда Трампа и бывшего президента страны До Байдена.

В ходе дебатов Байден обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос в экономике. Ошибочно назвал себя первым президентом США за столетие, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны.

Байден также утверждал, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии, говорил о перспективах мировой войны.

По мнению президента США, изменение климата является единственной угрозой существованию человечества.

Байден также обозвал оппонента «неудачником и лузером» и обвинил его в изменах жене.

Экс-президент США в ответ на заявления оппонента обвинил его в том, что при нем США потеряли свой престиж на мировой арене и уподобились «стране третьего мира».

Трамп пообещал, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, но назвал выдвинутые Москвой условия неприемлемыми.

Он также назвал Байдена преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном после того, как покинет офис. Трамп заявил, что в случае победы Байдена на выборах «от США ничего не останется», назвал его худшим президентом в истории.