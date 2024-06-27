Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать конфликт»

Ранее он назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра».

Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать конфликт». Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

По данным издания, Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы необходимо «положить план урегулирования на стол».

«Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами», — заявил президент Украины.

Ранее он назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра».