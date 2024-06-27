Рязанский священник раскритиковал выбор артиста на День молодежи в ЦПКиО

Он назвал «быдломузончиком» репертуар исполнителя Chris Yank, который выступит хедлайнером концерта.

Рязанский священник, секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал выбор артиста на День молодежи в ЦПКиО. Об этом он написал на личной странице в соцсети ВКонтакте.

«Рязанские СМИ радостно сообщают, что хедлайнером празднования Дня молодежи в ЦКПиО станет Chris Yank. Погуглил на свою голову. Итак, это автор „бессмертных“ хитов: „Сука“, „Зацепила“, „На заднем“ и т. д. и т. п. Алло, зрелищная комиссия города Рязани, или как вас там сейчас называют… Вы серьёзно? Вы совсем попутали берега?», — высказал негодование Фетисов.

Он посчитал репертуар исполнителя небесспорным и высказал предположение, что такая музыка не подходит городу в Год семьи, где, по его словам, 78% разводов.

Священник также упомянул высокий уровень культуры рязанцев на примере быстро раскупающихся билетов на концерты в филармонии. Приглашение Chris Yank он посчитал «антидотом» на «Кремлевские вечера».

«Не иначе, кто-то испугался, что город после них стал слишком культурным, захотелось в противовес быдломузончиком „пройтись“ по головам, так что ли?», — заключил представитель РПЦ.

Напомним, ранее стало известно, что хедлайнером Дня молодежи в Рязани станет исполнитель Chris Yank.