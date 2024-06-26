Хедлайнером Дня молодежи в Рязани станет исполнитель Chris Yank

Мероприятие пройдет 29 июня в ЦПКиО.

Управление культуры администрации Рязани опубликовало программу Дня молодежи в ЦПКиО. Мероприятие пройдет 29 июня.

На площади Зеленого театра с 11:00 до 12:00 пройдет мастер-класс по хаус дэнс. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

С 12:00 по 18:00 состоится Фестиваль уличной культуры и спорта «Голос улиц». На других площадках ЦПКиО на это время запланированы лекторий, будут действовать интерактивные пространства.

С 18:00 до 18:30 пройдут танцевальные уличные состязания.

С 18:30 по 22:00 в Зеленом театре состоится музыкальная вечеринка. Ее хедлайнером станет исполнитель Chris Yank.

Возрастное ограничение — 12+