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Медведев: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ
По словам зампредседателя Совета Безопасности, если санкции против РФ останутся, то и ситуация в Украине будет продолжаться.

Медведев заявил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций против России. Его цитирует РИА Новости.

По словам зампредседателя Совета Безопасности, если санкции против РФ останутся, то и ситуация в Украине будет продолжаться.

Он также заявил, что России нужно подсчитать весь реальный ущерб российской экономике, гражданам и компаниям. В дальнейшем на основании этого будут предъявлены требования компенсаций. Для этого нужно создать реестр нанесенного РФ экономического ущерба.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать конфликт».