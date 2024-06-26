В Рязани задержали иностранца с наркотиком за рулем автомобиля

На мужчину завели уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали иностранца с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Ранним утром полицейским рассказали о припаркованном на улице Островского автомобиле Skoda. По словам очевидцев, из машины доносилась музыка, у иномарки работал двигатель, а водитель, вероятно, был нетрезвым. На место направили наряд полиции.

Прибывшие на место правоохранители нашли водителя спящим. Рядом лежала стеклянная трубка. Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали сотрудников Госавтоинспекции и подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Железнодорожному району Рязани.

При опросе очевидцев выяснилось, что 28-летний гражданин страны Закавказья управлял машиной. Он отказался проходить освидетельствование. На мужчину составили административный протокол.

При досмотре наркополицейские нашли у мужчины сверток с синтетическим наркотиком массой 0,39 грамма. Возбуждено уголовное дело. Также полиция привлечет злоумышленника к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и употребление наркотиков без назначения врача.