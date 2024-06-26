Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми

Предварительно, сход вагонов произошел из-за подмыва путей.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девять вагонов состава «Воркута — Новороссийск» перевернулись в районе города Инты на перегоне «Инта-1 — Угольный».

Информация о пострадавших уточняется. По данным Telegram-канала Mash, пострадали трое-пятеро человек.

Предварительно, сход вагонов произошел из-за подмыва путей.

Появилось видео с места ЧП. Также стало известно, что количество пострадавших выросло до 70.

Фото: Telegram-канал Baza.