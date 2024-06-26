Количество пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми выросло до 70

В ближайший час на место вылетят три вертолета. В РЖД рассказали, что всего в составе сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск находились 232 пассажира.

Количество пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми выросло до 70. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, в ближайший час на место вылетят три вертолета. Пострадали около 70 человек.

В РЖД рассказали, что всего в составе сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск находились 232 пассажира.

Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за размытия путей. Появилось видео с места. После ЧП было возбуждено уголовное дело.