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В Госдуме предложили приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены к хулиганству
К главе МВД обратился депутат Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству. Об этом сообщил RT.

Копия обращения депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении издания.

«Перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом», — считает парламентарий.

По словам депутата, эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан не существует.

«Прошу Вас оценить возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивания этого, к примеру, к мелкому хулиганству», — говорится в тексте обращения.