Шацкая прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида льготным лекарством
В прокуратуру обратилась мать 12-летний мальчика, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Ребенок нуждался в постоянном использовании лекарства, которое им не выделили.
Шацкая прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида льготным лекарством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в прокуратуру обратилась мать 12-летний мальчика, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Ребенок нуждался в постоянном использовании лекарства, которое им не выделили.
«Прокуратура внесла руководителю медицинского учреждения представление, которое рассмотрено, права ребенка восстановлены, он обеспечен лекарствами в полном объеме», — отметили в сообщении.