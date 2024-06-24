Шацкая прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида льготным лекарством

В прокуратуру обратилась мать 12-летний мальчика, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Ребенок нуждался в постоянном использовании лекарства, которое им не выделили.