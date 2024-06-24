Рязанца осудили за убийство несовершеннолетней

Рязанца осудили за убийство несовершеннолетней и покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщило региональное СУ СК России.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Следствие и суд установили, что осужденный планировал заняться деятельностью, связанной с незаконным распространением наркотиков. Мужчина предложил осуществлять сбыт несовершеннолетней потерпевшей. Опасаясь, что девушка может рассказать о намерениях, осужденный решил ее убить.

8 января 2021 года мужчина пригласил 15-летнюю потерпевшую в арендованную квартиру. Там он задушил девушку. После осужденный принял меры к сокрытию тела потерпевшей и следов совершенного преступления.

Кроме того, сотрудники следственного управления пресекли действия осужденного, направленные на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.