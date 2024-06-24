Более двух тысяч рязанцев подписали петицию с просьбой оставить директора музучилища

Срок договора с Александром Егоркиным истек 23 июня.

Более двух тысяч рязанцев подписали петицию с просьбой оставить директора музыкального колледжа Александра Егоркина. Срок договора с ним истек 23 июня.

В распоряжении редакции РЗН. инфо находится письмо, которое подписали 184 человека: преподаватели, студенты, родители, заместители директора, бухгалтера, артисты оркестра, выпускники и заслуженные работники культуры. 21 июня его отправили в электронном и бумажном виде в региональное правительство губернатору. На данный момент известно, что электронное письмо рассмотрит министерство культуры Рязанской области и даст ответ в течение 30 дней.

Помимо этого, рязанцы создали онлайн-петицию, которую подписали уже 2473 человека.

Напомним, коллектив рязанского музыкального колледжа попросил не увольнять директора Александра Егоркина.