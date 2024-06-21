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В Рязанской области простились с погибшим на СВО Денисом Смирновым
Ему был 31 год.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Денисом Смирновым. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.

Прощание с военным прошло 14 июня в селе Вышгород Рязанского района.

Отмечается, Смирнов был призван по мобилизации 27 сентября 2022 года.

1 июня 2024 года получил серьезные ранения в результате атаки украинских беспилотников. 5 июня скончался в госпитале от полученных травм.

Денису был 31 год. Награжден Орденом Мужества посмертно.