В Рязанской области простились с погибшим на СВО Денисом Смирновым
Ему был 31 год.
В Рязанской области простились с погибшим на СВО Денисом Смирновым. Об этом РЗН. Инфо сообщили читатели.
Прощание с военным прошло 14 июня в селе Вышгород Рязанского района.
Отмечается, Смирнов был призван по мобилизации 27 сентября 2022 года.
1 июня 2024 года получил серьезные ранения в результате атаки украинских беспилотников. 5 июня скончался в госпитале от полученных травм.
Денису был 31 год. Награжден Орденом Мужества посмертно.