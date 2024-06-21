Корпорация развития Рязанской области подписала соглашение с машиностроительным холдингом Чунцина

Документ подписали руководители Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, ГК Чунцинской государственной холдинговой компанией машиностроения господин Цзян Цзинци и АО «СЛСи-Рус» господин Ли Шобин.

«Согласно документу, китайская сторона подключится к переговорам с бизнесом КНР. Перспективы инвестиционных площадок рязанского региона войдут в повестку деловых встреч представителей госкорпорации Чунцина с коммерческими предприятиями Китая», — написал в своем Telegram-канале зампред регионального правительства Артем Никитин.

Отмечается, что сейчас инвестблок Рязанской области продолжает переговоры еще с рядом китайских компаний, которые ищут варианты локализации своих предприятий на территории региона. Достигнуты договоренности, что ближайшие месяцы состоятся деловые визиты делегатов КНР в Рязанскую область для знакомства с инвестпотенциалом, форматами поддержки и нишами для создания новых производств.

Корпорация развития Рязанской области — специализированный институт по работе с инвесторами. Помимо привлечения новых инвесторов в ее функционал входит помощь в реализации инвестиционных инициатив, сопровождение бизнеса в режиме «одного окна», развитие инвестиционной инфраструктуры. Также Корпорация развития Рязанской области осуществляет управление флагманской площадкой региона — индустриальным (промышленным) парком «Рязанский».