Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
21°
Сбт, 22
21°
Вск, 23
21°
ЦБ USD 85.42 2.79 21/06
ЦБ EUR 91.45 2.36 21/06
Нал. USD 80.00 / 150.00 21/06 16:00
Нал. EUR 85.00 / 155.00 21/06 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
4 309
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
6 781
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
10 536
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
11 603
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Корпорация развития Рязанской области подписала соглашение с машиностроительным холдингом Чунцина

Документ подписали руководители Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, ГК Чунцинской государственной холдинговой компанией машиностроения господин Цзян Цзинци и АО «СЛСи-Рус» господин Ли Шобин.

«Согласно документу, китайская сторона подключится к переговорам с бизнесом КНР. Перспективы инвестиционных площадок рязанского региона войдут в повестку деловых встреч представителей госкорпорации Чунцина с коммерческими предприятиями Китая», — написал в своем Telegram-канале зампред регионального правительства Артем Никитин.

Отмечается, что сейчас инвестблок Рязанской области продолжает переговоры еще с рядом китайских компаний, которые ищут варианты локализации своих предприятий на территории региона. Достигнуты договоренности, что ближайшие месяцы состоятся деловые визиты делегатов КНР в Рязанскую область для знакомства с инвестпотенциалом, форматами поддержки и нишами для создания новых производств.

Корпорация развития Рязанской области — специализированный институт по работе с инвесторами. Помимо привлечения новых инвесторов в ее функционал входит помощь в реализации инвестиционных инициатив, сопровождение бизнеса в режиме «одного окна», развитие инвестиционной инфраструктуры. Также Корпорация развития Рязанской области осуществляет управление флагманской площадкой региона — индустриальным (промышленным) парком «Рязанский».